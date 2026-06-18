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Yeni yabancı oyuncu kuralının ardından transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ için harekete geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, geride kalan sezonda Alanyaspor'da 36 maçta görev alan 22 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla iki ezeli rakibin dikkatini çekti. Savunmadaki istikrarının yanı sıra hücuma da katkı veren genç oyuncu, sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.

1.92 metre boyundaki sol ayaklı savunmacı, modern futbolda aranan stoper profilleri arasında gösteriliyor. Romanya doğumlu olan Ümit Akdağ, altyapı kariyerinde Chelsea ve FCSB akademilerinde eğitim aldı. Genç futbolcu daha önce Göztepe ve Fransa ekibi Toulouse'ta da kiralık olarak forma giydi.

Romanya U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Alanyaspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.