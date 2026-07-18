Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, kadrosunu milli futbolcuyla güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Almanya Kadınlar Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Fatma Şakar'ın transferini resmen açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR İMZA

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre 27 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Kulüp kariyerinde son olarak Union Berlin forması giyen Fatma Şakar, Kadın A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

Deneyimli sağ bek, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla hem Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında başarı hedefi için mücadele edecek.