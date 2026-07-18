Fenerbahçe’de loca tartışması gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Eski asbaşkan Acun Ilıcalı, kendisine ait locanın iptal edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım neşteri vurmuştu, Acun Ilıcalı'dan sert yanıt: “Yalanla başlayan başkanlık dönemi”
Fenerbahçe’de loca krizi büyüyor. Acun Ilıcalı, iptal edilen locası sonrası Aziz Yıldırım’a çok sert ifadelerle yüklendi.Kaynak: Haber Merkezi
“Hukuki dayanağı yok”
Ilıcalı, locasının hiçbir hukuki gerekçe olmadan feshedildiğini savunarak, yapılan işlemi eleştirdi. Loca sözleşmesini kulübe destek amacıyla yaptığını belirten Ilıcalı, sürecin haksız şekilde ilerlediğini ifade etti.
Aziz Yıldırım’a ağır sözler
Açıklamasında doğrudan Aziz Yıldırım’ı hedef alan Ilıcalı, sürecin kişisel hesaplaşmaya dönüştüğünü öne sürdü.
“Şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapılması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Yalanla başlayan başkanlık dönemi”
Ilıcalı, başkanlık sürecine de gönderme yaparak geçmişte yaşananlara dikkat çekti ve eleştirilerini sert bir dille sürdürdü.
Hukuki süreç başlıyor
Yaşanan gelişmelerin ardından hukuki yollara başvuracağını belirten Ilıcalı, “kanuni haklarımı kullanarak adalet dersi vereceğim” dedi.
Ne olmuştu?
Fenerbahçe yönetimi, Chobani Stadyumu’nda bulunan ve Acun Ilıcalı’nın kullandığı locayı iptal etmişti. Kulüp, söz konusu locanın bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını açıklamıştı.
Öte yandan Ilıcalı’nın loca ücretini kulübe destek amacıyla 3 yıllık peşin ödediği de ortaya çıkmıştı.