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Fenerbahçe'de yeni sezon önces transfer çalışmaları devam ederken kulübe birçok oyuncu için teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE CHERIF İÇİN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Vedat Muriqi'den sonra bir santrfor transferi daha gerçekleştirmesi beklenen Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten transfer edilen Fransız golcü Sidiki Cherif'in geleceği merak konusu olurken kulübe yakın zamanda gelen bir teklifin geri çevrildiği ortaya çıktı.

HAMBURG SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTEDİ

Angers'ten 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye katılan Sidiki Cherif'e Bundesliga ekibi Hamburg'un talip olduğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hamburg 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak sarı lacivertli kulübün bu teklifi reddettiği aktarıldı.

16 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 16 maçta forma giyen ve 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Cherif'in takımdaki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'nin hücum hattına yapmayı planladığı ikinci santrfor transferi ve kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 19 yaşındaki Gineli golcünün de geleceğini belirleyecek.