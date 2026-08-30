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Yaz transfer sürecini son derece yoğun geçiren Fenerbahçe; kadrosuna Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Adem Yeşilyurt ve Amara Diouf takviyelerini yapmıştı. Sarı-lacivertli ekip 8. imza adına girişimlerine hız kazandırdı.

SARI-LACİVERTLİLERDEN 12 MİLYON EUROLUK MASAYA YATIRILAN RAKAM

Kadroda Talisca ayrılığı sonrası 10 numara mevkiine U23 kapsamında genç bir oyuncu monte etmeyi planlayan Fenerbahçe'nin radarında beklenmedik biçimde Gabriel Mec yer aldı. Fenerbahçeli yetkililerin sessiz ve kararlı adımlarla ilerlettiği süreç sonucunda Sözcü kaynaklı bilgiye göre Gremio kulübüne 12 milyon euroluk resmi bonservis bedeli iletildi.

GABRIEL MEC HAKKINDA “YENİ RONALDINHO” DEĞERLENDİRMESİ

Sözcü'nün haberine göre, yer alan detaylarda futbol dünyasından isimlerin Gabriel Mec için "Yeni Ronaldinho" nitelemesinde bulunduğu belirtildi. Şık çalımlarıyla ön plana çıkan Mec'in, Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik yapılanmasının odağında konumlanacağı kaydedildi. 18 yaşındaki yetenek her iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.

GÜNCEL DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Hücumun iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Gabriel Mec, Gremio ekibiyle olan kontratının son senesine adımı attı.

Transfermarkt rakamlarına göre futbolcunun tahmini piyasa değeri 16 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.