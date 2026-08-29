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Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig'de yaz transfer sezonu devlerin tarihi hamleleriyle alev aldı. Ezeli rakibi Galatasaray’ın, bir dönem kendi gündeminde de yer alan dünya yıldızı Rafael Leao transferini bitirmesinin ardından Fenerbahçe, düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Aslan'ın uzun süredir peşinde koştuğu ancak mutlu sona ulaşamadığı milli yıldız Can Uzun'u kadrosuna katmak üzere harekete geçti.

DEVLER LİGİ KOZUYLA REKOR BÜTÇE

Devler Ligi vizesini cebine koyan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım, transferde kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-lacivertli yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli yetenek için Alman ekibiyle ilk teması kurarak pazarlıklara başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve güncel piyasa değeri 45 milyon euroyu bulan genç yıldızın transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek.

TALİSCA DEPREMİ VE SOSYAL MEDYA SİTEMİ

Kadrosundaki Anderson Talisca ile yolları ayırmayı planlayan ve Brezilyalı yıldızın transferi konusunda Al-Jazira ile el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, onun boşluğunu Can Uzun’la doldurmayı hedefliyor. Ancak 32 yaşındaki Talisca’nın takımdan ayrılmaya sıcak bakmaması süreçte pürüz yarattı. Brezilyalı oyuncunun, hakkındaki ayrılık iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir" paylaşımı kulüp içinde soğuk rüzgarlar estirdi.

Frankfurt’un bonservis beklentisinin yüksek olması ve Talisca’nın ayrılık konusundaki direnci nedeniyle sürecin zorlu geçeceği belirtilse de sarı-lacivertliler, hem kadrosunu genç bir Türk yıldızla güçlendirmek hem de Galatasaray’a unutulmayacak bir transfer çalımı atmak konusunda kararlı.