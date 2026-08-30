Trio Galatasaray-Göztepe maçındaki penaltı pozisyonunda hemfikir

SEÇİL DEMİREL: 'VAR HAKEMİNİN MÜDAHALESİ DOĞRU DEĞİL'

Seçim Demirel de Osimhen'in topa ulaşmak için rakibinden önce davrandığını ancak pozisyonun VAR müdahalesi gerektirecek açıklıkta olmadığını ifade etti:

"Osimhen öncelik alıyor, daha çabuk davranıyor. Rakibi dikkatsiz davranıyor. Hakem sahada penaltı dese 'doğru' diyebilirdik ama hiçbir şekilde açık, bariz, ciddi bir olay değil. VAR hakeminin müdahalesi doğru değil. Yoruma açık bir pozisyon. Saha kararı desteklenir ama VAR müdahalesi hatalı."