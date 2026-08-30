Trio Galatasaray-Göztepe maçındaki penaltı pozisyonunda hemfikir

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'in golleriyle geri dönüşe imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'in golleriyle geri dönüşe imza attı.
Mücadelenin ardından ise karşılaşmadaki hakem kararları gündeme geldi. beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
OSIMHEN'İN PENALTI POZİSYONU TARTIŞILDI
Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri ikinci yarıda yaşandı.
Ceza sahasında Akonnor ile Osimhen arasındaki mücadelede hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.
VAR'dan gelen inceleme tavsiyesinin ardından pozisyonu monitörden izleyen Türkmen, kararını değiştirerek Galatasaray lehine penaltı verdi. Osimhen de beyaz noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Trio ekibi ise pozisyonda hakemin sahada penaltı kararı vermesinin kabul edilebilir olduğunu ancak VAR müdahalesinin doğru olmadığını savundu.
BÜLENT YILDIRIM: 'PENALTI SAHADA VERİLMELİYDİ'
Bülent Yıldırım, pozisyonun sahada değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu penaltı sahada verilmeliydi. Asla açık ve bariz bir pozisyon değil. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesini doğru bulmuyorum." dedi.
SEÇİL DEMİREL: 'VAR HAKEMİNİN MÜDAHALESİ DOĞRU DEĞİL'
Seçim Demirel de Osimhen'in topa ulaşmak için rakibinden önce davrandığını ancak pozisyonun VAR müdahalesi gerektirecek açıklıkta olmadığını ifade etti:
"Osimhen öncelik alıyor, daha çabuk davranıyor. Rakibi dikkatsiz davranıyor. Hakem sahada penaltı dese 'doğru' diyebilirdik ama hiçbir şekilde açık, bariz, ciddi bir olay değil. VAR hakeminin müdahalesi doğru değil. Yoruma açık bir pozisyon. Saha kararı desteklenir ama VAR müdahalesi hatalı."
DENİZ ÇOBAN: 'YORUMU HAKEMİN YAPMASI LAZIMDI'
Deniz Çoban ise UEFA'nın VAR uygulamalarındaki yaklaşımına dikkat çekerek, "Hakem yorumu devreye girmeliydi. Burada yorumu hakemin yapması lazımdı. UEFA'nın son 'clear line' çizgisine bakıldığında, 'hakem sahada karar versin' kararına bakıldığında hakem sahada karar vermeliydi." ifadelerini kullandı.