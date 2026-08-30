Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 30 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın 50-80 km/sa hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımına karşı uyarı yapıldı.

Cansu İşcan Cansu İşcan
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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

06:00 - 12:00

Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı verilirken, Sakarya ve Düzce'den başlayarak İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın hızı 40-60 km/saat bulacak.

6 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

12:00 - 18:00

Yağmur etki alanını genişleterek Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde etkisini artıracak, Kastamonu'dan Artvin'e kadar tüm Karadeniz kıyı hattında "Kuvvetli Yağış" alarmı verilirken Doğu Anadolu'da sert rüzgar varlığını sürdürecek.

7 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

18:00 - 24:00

Yurdun büyük bölümünde yağışlar çekilerek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken gök gürültülü sağanaklar Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize hattına sıkışacak, Van-Hakkari çevresinde ise rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek

8 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

00:00 - 06:00

Ülke genelinde hava açarken yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

9 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

30 Ağustos Pazar bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

10 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

12 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

13 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

20 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak ve Bitlis dışında) bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

21 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

23 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

25 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyi kuzeybatıdan yer yer 6 ; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 , yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 30

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6 yer yer 7, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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