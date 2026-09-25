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EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, rakibine 10 sayı fark atarak EuroLeague'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

BRAXTON KEY DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Shavon Shields ve Wade Baldwin IV 12'şer sayı kaydetti. Braxton Key ise 11 sayı, 10 ribaundla double-double yaptı.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in gelecek haftasında sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.