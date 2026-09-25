Beşiktaş, EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk maçında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonuna 13 sezon sonra dönen siyah-beyazlılar, böylece sezona yenilgiyle başladı.
Karşılıklı basketlerle geçen mücadelenin ilk çeyreğini Valencia 28-27, ilk yarısını ise 54-51 önde tamamladı. İspanyol temsilcisi üçüncü periyotta farkı açarak son çeyreğe 81-71'lik üstünlükle girdi.
BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ
Taraftarının desteğiyle son periyotta geri dönüşe imza atan Beşiktaş, Morgan'ın üçlüğüyle skoru 86-86'ya getirdi ve ardından 88-86 öne geçti.
Son 2 dakikaya 94-94 eşitlikle girilirken Valencia, Shorts'un turnikesiyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.
Beşiktaş, Omoruyi'nin serbest atışlarından ve son hücumda Nowell'dan skor çıkaramayınca Valencia Basket karşılaşmayı 96-94 kazandı.