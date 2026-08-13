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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

15 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi bilet fiyatı tartışması devam ediyor.

BİLET PAHALILIĞINI PROTESTO EDEREK MAÇA GİTMEME KARARI ALDILAR

Gençlerbirliği kulübünün açıkladığı deplasman tribünü bilet fiyatlarına isyan eden Fenerbahçe taraftar grubu 'Genç Fenerbahçeliler' sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maça gitmeyeceklerini açıkladı.

'DEPLASMAN TRİBÜNÜ RANT KAPISI DEĞİLDİ'

Genç Fenerbahçeliler tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezonun daha ilk deplasmanında Gençlerbirliği yönetimi tarafından deplasman tribünü için belirlenen fahiş bilet fiyatı, Türk futbolunda taraftara bakışın geldiği kabul edilemez noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir. 5.200 TL’ye kombine satmaya çalışan bir kulübün, deplasman tribününü gelir kapısı ve rant alanı olarak görmesi ne spor ahlakıyla ne de futbol kültürüyle bağdaşmaktadır.

Deplasman tribünleri kulüplerin bütçe açığını kapatacağı, misafir taraftarı cezalandıracağı bir kazanç kapısı değildir. Kilometrelerce yol yapan, takımının peşinden şehir şehir giden taraftarın aidiyeti fırsata çevrilemez. Bugün Gençlerbirliği deplasmanında karşımıza çıkan bu zihniyet, yarın başka bir şehirde başka bir kulübün taraftarına uygulanacaktır. Bu nedenle mesele yalnızca Fenerbahçe taraftarının değil, deplasman kültürüne sahip çıkan bütün futbolseverlerin meselesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu bu uygulamalara artık seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Deplasman tribünlerindeki fahiş fiyatlandırmalar son bulmalı, kulüplerin keyfî uygulamalarının önüne geçilmeli ve deplasman biletleri için tüm kulüpleri bağlayan makul bir üst sınır ivedilikle belirlenmelidir.

Bu kapsamda, Genç Fenerbahçeliler olarak söz konusu fiyat politikasına ortak olmayacağımızı ve tepki amacıyla Gençlerbirliği deplasmanında tribünde yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Taraftar müşteri değildir.

Deplasman tribünü rant kapısı değildir."