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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bilet fiyatları gündem oldu.

Cumartesi akşamı oynanacak mücadelede Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribünü biletlerinin 5 bin 200 TL'den satışa çıkarılması, sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

'FİYATIN YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Çakmak, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI HATIRLATTI

Geçmiş sezonlarda oynanan karşılaşmalardaki deplasman tribünü fiyatlarını da örnek gösteren Arda Çakmak, "Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmıştı. Kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı." dedi.

4 BİN 700 FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALACAK

Çakmak ayrıca Fenerbahçe taraftarlarına stat kapasitesinin standart yüzde 5'lik bölümünden daha geniş bir alan ayırdıklarını belirtti.

Kale arkasının tamamının sarı-lacivertli taraftarlara tahsis edildiğini açıklayan Arda Çakmak, karşılaşmada yaklaşık 4 bin 700 Fenerbahçe taraftarının tribünde yer alacağını ifade etti.