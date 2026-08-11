Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bilet fiyatları gündem oldu.

Cumartesi akşamı oynanacak mücadelede Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribünü biletlerinin 5 bin 200 TL'den satışa çıkarılması, sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İlk maç öncesi bilet krizine başkandan yanıt: 'Konu Fenerbahçe olunca...' - Resim : 1

'FİYATIN YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Çakmak, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktıGençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktıSpor

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI HATIRLATTI

Geçmiş sezonlarda oynanan karşılaşmalardaki deplasman tribünü fiyatlarını da örnek gösteren Arda Çakmak, "Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmıştı. Kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı." dedi.

İlk maç öncesi bilet krizine başkandan yanıt: 'Konu Fenerbahçe olunca...' - Resim : 3

4 BİN 700 FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALACAK

Çakmak ayrıca Fenerbahçe taraftarlarına stat kapasitesinin standart yüzde 5'lik bölümünden daha geniş bir alan ayırdıklarını belirtti.

Kale arkasının tamamının sarı-lacivertli taraftarlara tahsis edildiğini açıklayan Arda Çakmak, karşılaşmada yaklaşık 4 bin 700 Fenerbahçe taraftarının tribünde yer alacağını ifade etti.