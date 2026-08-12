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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinde sona gelindi.

FENERBAHÇE LUKAKU'YU İSTANBUL'A GETİRECEK

Sarı-lacivertlilerin bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü 33 yaşındaki Belçikalı santrforun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Transfer görüşmelerinde Napoli ile 6 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken Romalu Lukaku'nun da sarı lacivertli yönetimin sunduğu 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği ve geriye sadece resmi imzaların atılmasının kaldığı kaydedildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİKTEN SONRA RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Tecrübeli golcü, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte Lukaku'nun Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

BELÇİKA FUTBOLUNUN SON DÖNEMDEKİ EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda da gösterdiği performansla ülke futbolunun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Belçika formasıyla 132 karşılaşmada 93 gol kaydeden yıldız santrfor, kariyerinin son döneminde şansız sakatlıklarla boğuştu.

Son olarak 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen Lukaku görev aldığı 6 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyerek formda bir görüntü çizmişti.