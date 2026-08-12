Emeklilerin merakla takip ettiği banka promosyonlarında ağustos ayı rakamları belli oldu. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen müşteriler için nakit promosyonların yanı sıra farklı kampanyalar ve ek ödeme fırsatları sunuyor.
Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Ağustos ayında emekliler için sunulan nakit promosyon ve ek ödüller dikkat çekerken, bazı bankalarda toplam ödeme tutarı 35 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte banka banka yeni promosyon rakamları.Kaynak: Haber Merkezi
Maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut bankasındaki taahhüdünü yenilemeyi düşünen emekliler için toplam kazanç bazı kampanyalarda 35 bin TL seviyesine ulaşıyor.
EN YÜKSEK TOPLAM ÖDEME 35 BİN TL'YE ULAŞTI
Ağustos ayı kampanyalarında Şekerbank, ek koşullarla birlikte 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme ve promosyon imkanı sunuyor.
ING Bank'ta 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL koşulsuz nakit promosyon verilirken, otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve kart harcamaları gibi ek fırsatlarla toplam ödül 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Türkiye Finans'ta da 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon ve ek avantajlarla 32 bin TL'ye varan ödeme fırsatı bulunuyor.
Banka ayrıca getirilen her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek nakit ödül sunuyor.
30 BİN TL'YE KADAR ÖDEME FIRSATI
DenizBank, 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanında KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla toplam kazancı 30 bin TL'ye kadar çıkarıyor.
VakıfBank ise 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarına özel 9 ayda toplam 18 bin TL ek avantaj sağlıyor.
Böylece toplam fırsat 30 bin TL'ye ulaşıyor.
EK ÜRÜN İSTEMEYEN EMEKLİLER İÇİN DE SEÇENEK VAR
QNB, ek ürün şartı olmadan yüksek nakit promosyon sunan bankalar arasında yer alıyor.
20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 20 bin TL doğrudan nakit promosyon ödeniyor.
Garanti BBVA'da 15 bin TL'ye varan temel nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta kullanımıyla toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Akbank'ta maaş seviyesine göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ödemeler maaşın hesaba yatmasının ardından 3 iş günü içinde peşin yapılıyor.
Kuveyt Türk'te ise maaş seviyesine göre 14 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra fatura ve kart kullanımına bağlı ek ödeme fırsatları bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK'TA RAKAMLAR
Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank'ta SGK emeklileri için maaş tutarına göre uygulanan promosyon skalası şöyle:
0-9.999 TL: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş taşıma işlemleri e-Devlet üzerinden veya tercih edilen bankanın mobil uygulaması ve şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Ancak mevcut bankasında aktif taahhüdü veya kredi blokesi bulunan emeklilerin banka değişikliği yapmadan önce cayma bedeli konusunda mevcut sözleşmelerini kontrol etmesi gerekiyor.
Promosyon tutarlarının yanı sıra kampanyalardaki ek şartların da bankadan bankaya değişebildiği unutulmamalı.
Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde güncel kampanya koşullarını ve toplam ödeme şartlarını kontrol etmesi önem taşıyor.