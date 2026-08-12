Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu

Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Ağustos ayında emekliler için sunulan nakit promosyon ve ek ödüller dikkat çekerken, bazı bankalarda toplam ödeme tutarı 35 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte banka banka yeni promosyon rakamları.

Kaynak: Haber Merkezi
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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 1

Emeklilerin merakla takip ettiği banka promosyonlarında ağustos ayı rakamları belli oldu. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen müşteriler için nakit promosyonların yanı sıra farklı kampanyalar ve ek ödeme fırsatları sunuyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 2

Maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut bankasındaki taahhüdünü yenilemeyi düşünen emekliler için toplam kazanç bazı kampanyalarda 35 bin TL seviyesine ulaşıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 3

EN YÜKSEK TOPLAM ÖDEME 35 BİN TL'YE ULAŞTI

Ağustos ayı kampanyalarında Şekerbank, ek koşullarla birlikte 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme ve promosyon imkanı sunuyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 4

ING Bank'ta 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL koşulsuz nakit promosyon verilirken, otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve kart harcamaları gibi ek fırsatlarla toplam ödül 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 5

Türkiye Finans'ta da 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon ve ek avantajlarla 32 bin TL'ye varan ödeme fırsatı bulunuyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 6

Banka ayrıca getirilen her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek nakit ödül sunuyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 7

30 BİN TL'YE KADAR ÖDEME FIRSATI

DenizBank, 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanında KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla toplam kazancı 30 bin TL'ye kadar çıkarıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 8

VakıfBank ise 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarına özel 9 ayda toplam 18 bin TL ek avantaj sağlıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 9

Böylece toplam fırsat 30 bin TL'ye ulaşıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 10

EK ÜRÜN İSTEMEYEN EMEKLİLER İÇİN DE SEÇENEK VAR

QNB, ek ürün şartı olmadan yüksek nakit promosyon sunan bankalar arasında yer alıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 11

20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 20 bin TL doğrudan nakit promosyon ödeniyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 12

Garanti BBVA'da 15 bin TL'ye varan temel nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta kullanımıyla toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 13

Akbank'ta maaş seviyesine göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ödemeler maaşın hesaba yatmasının ardından 3 iş günü içinde peşin yapılıyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 14

Kuveyt Türk'te ise maaş seviyesine göre 14 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra fatura ve kart kullanımına bağlı ek ödeme fırsatları bulunuyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 15

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK'TA RAKAMLAR

Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank'ta SGK emeklileri için maaş tutarına göre uygulanan promosyon skalası şöyle:

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 16

0-9.999 TL: 5.000 TL

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 17

10.000-14.999 TL: 8.000 TL

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 18

15.000-19.999 TL: 10.000 TL

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 19

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 20

EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş taşıma işlemleri e-Devlet üzerinden veya tercih edilen bankanın mobil uygulaması ve şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 21

Ancak mevcut bankasında aktif taahhüdü veya kredi blokesi bulunan emeklilerin banka değişikliği yapmadan önce cayma bedeli konusunda mevcut sözleşmelerini kontrol etmesi gerekiyor.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 22

Promosyon tutarlarının yanı sıra kampanyalardaki ek şartların da bankadan bankaya değişebildiği unutulmamalı.

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Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu - Resim: 23

Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde güncel kampanya koşullarını ve toplam ödeme şartlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

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