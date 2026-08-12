Emekli maaş promosyonları fırladı: Yeni rakamlar belli oldu

ING Bank'ta 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL koşulsuz nakit promosyon verilirken, otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve kart harcamaları gibi ek fırsatlarla toplam ödül 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.