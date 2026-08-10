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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Yelken Şubesi, Türkiye'de öncüsü olduğu Formula Wing sınıfında 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 2032 Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesi beklenen branşta dünyanın dört bir yanından gelen 100'ün üzerinde sporcu, 11-15 Ağustos tarihleri arasında Kadıköy açıklarında (Moda-Kalamış-Fenerbahçe parkuru) yarışacak.

Uluslararası Wing Sporları Birliği (IWSA) iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 20'den fazla ülkeden sporcular katılacak.

ATEŞ ÇINAR: "FORMULA WİNG'İN ÖNCÜLERİNDEN BİRİYİZ"

Organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yelken Şubesi Başantrenörü Ateş Çınar, Formula Wing sınıfına Türkiye'de yatırım yapan ilk kulüplerden biri olduklarını belirtti.

Yaklaşık üç yıl önce bu branşa yatırım yapma kararı aldıklarını söyleyen Çınar, İzmir'de oluşturdukları altyapıyla genç sporcuların 2032 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda yetiştirildiğini ifade etti.

HEDEF, DÜNYAYI TÜRKİYE'DE BULUŞTURMAK

Şampiyonayı Türkiye'ye kazandırma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Ateş Çınar, ilk organizasyonu 2024 yılında Urla'da düzenlediklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız bütün dünyanın Türkiye'ye gelmesi, tesislerimizi ve ülkemizi tanımalarıydı. Bugün Formula Wing'in dünyadaki öncülerinden biri Fenerbahçe Doğuş Yelken'dir."

BU YIL İKİNCİ BÜYÜK ORGANİZASYON

Çınar, kulübün bu yıl Formula Wing branşında ikinci büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek Dünya Kupası ile Dünya Şampiyonası arasındaki farkı da anlattı.

"Dünya Şampiyonası tek bir yarıştan oluşuyor ve kazanan sporcu doğrudan dünya şampiyonu unvanını alıyor" diyen Çınar, bu organizasyonun önemine dikkat çekti.

20'DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM

Şampiyonada yaklaşık 20 uluslararası hakemin görev yapacağını aktaran Ateş Çınar, organizasyonun artık Uluslararası Wing Sporları Birliği tarafından doğrudan Fenerbahçe'ye teklif edildiğini söyledi.

Asya'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeden sporcunun İstanbul'da yarışacağını belirten Çınar, Skoda'nın da ilk kez yelken branşına sponsor olmasının organizasyon adına önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

"OLİMPİK OLURSA ÖNCÜSÜ FENERBAHÇE OLACAK"

Fenerbahçe'nin olimpik branşlardaki rolüne dikkat çeken Ateş Çınar, kulübün Türk sporuna öncülük etmeye devam edeceğini belirterek, "Eğer gelecekte olimpik branş olacaksa Türkiye'de bunun öncüsü Fenerbahçe olacak. Biz de Türk yelkenciliği için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

ÖMERCAN DEMİRBİLEK: "BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcu Ömercan Demirbilek ise Fenerbahçe çatısı altında yarışmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Antrenmanlarını tamamladıklarını belirten Demirbilek, "Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak çok gurur verici. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla yarışacak olmak bizim için önemli bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.