İstanbul Boğazı, dünya üzerindeki en zorlu ve prestijli yelken parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 15. kez düzenlenen Boğaz Yelken Yarışı, profesyonel yelkencileri ve deniz tutkunlarını bir kez daha bir araya getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve dört etaptan oluşan Bahar Kupası, bu dev organizasyonun final etabı olarak büyük bir heyecana sahne oldu. İlk olarak 2012 yılında temelleri atılan ve 2017 yılı itibarıyla Bahar Kupası finali olarak tescillenen bu geleneksel yarış, bugün hem sportif rekabetin hem de İstanbul'un deniz kültürünün en önemli simgelerinden biri haline geldi.



Yarış, Beşiktaş ile Arnavutköy ve Anadolu Hisarı arasındaki zorlu rotada icra edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs açıklarında verilen start ile başlayan mücadele, parkurun zorluk derecesiyle yelkencileri adeta sınadı. İstanbul Boğazı’nın meşhur akıntıları, rüzgarın değişken yapısı ve dar su geçişleri, katılımcıların hem teknik becerilerini hem de stratejik öngörülerini en üst seviyede kullanmalarını gerektirdi. Toplam 40 tekne, bu doğal engellerle mücadele ederken izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Organizasyonun başarısı, Bahçeşehir Üniversitesi mezunları ve öğrencilerinin yoğun emeğiyle şekilleniyor. Kulüp üyeleri, bu organizasyonu 10 yıl boyunca kesintisiz sürdürmüş olmanın haklı gururunu yaşıyor. 2016 yılında Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde tescilli bir spor kulübü statüsü kazanan oluşum, amatör ruhla başlayıp profesyonel bir trofeye dönüşen bir yapıya ulaştı.

Yarışın final ayağına dair açıklamada bulunan yetkililer, serinin ilk üç etabının Fenerbahçe açıklarında başarıyla tamamlandığını, final etabının ise İstanbul Boğazı’nın simgesel dokusunda gerçekleştiğini belirtti. Yarış sonunda sadece genel serinin şampiyonu değil, aynı zamanda VELE Kupası’nı kazanan ekip de ödüllerine kavuştu.

Etkinlik, sadece sporcular için değil, İstanbul halkı için de önemli bir etkinlik niteliği taşıyor. Kıyılardan yarışları izleyen İstanbullular, Boğaz’ın yelkenlerle donatıldığı o renkli anlara tanıklık etti. Organizasyon kapsamında, davetliler için özel olarak tahsis edilen teknelerle yarışın denizden takip edilmesi sağlandı. Yarışın ardından tüm heyecan ve ödül töreni İstanbul Yelken Kulübü’nde taçlandırıldı.

10 yıl boyunca birçok değerli marka ile iş birliği yaparak sürdürülebilir bir yapı kuran organizasyon komitesi, yelken sporunun Türkiye’de yaygınlaşması adına çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla devam ettirmeyi hedefliyor.