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Kaynak: Haber Merkezi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edeceklerini belirtti.