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Kripto para piyasası, küresel makroekonomik veriler ve ABD’deki yasal süreçlerin kıskacında yoğun bir volatilite atlattı. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geçen hafta 80 bin dolar sınırını test eden Bitcoin, kar satışlarıyla geri çekilmişti.

Hafta başında 76 bin 500 dolardan 79 bin 500 dolara kadar ivmelenen lider kripto para birimi, ABD Senatosu’nda kritik CLARITY Yasası tasarısının oylamasında yeterli desteğin sağlanamaması üzerine sert çakıldı. Dakikalar içinde 75 bin dolara çekilen Bitcoin, son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; son darbe ise Fed’den geldi. 12 FOMC üyesinin tamamının oyuyla alınan faiz artırımı kararı sonrası ilk etapta yeniden 75 bin dolar dip seviyesini test eden Bitcoin, hızlı tepki alımlarıyla kayıplarını sildi. Yaklaşık 1.500 dolarlık sıçramanın ardından 76 bin 500 dolar eşiğine geri döndü.

PİYASA DEĞERİ 2,61 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

CoinMarketCap (CMC) verilerine göre, yaşanan çalkantıya rağmen toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte yüzde 1'in üzerinde büyüyerek 2 trilyon 610 milyar dolara ulaştı. 1 trilyon 530 milyar dolar piyasa değerinde olan bitcoinin dominansı hafif gerileyerek yüzde 58,7 oldu.

ALTCOİN CEPHESİNDE ZCASH VE NEAR ŞOVU

Lider kripto paradaki durulma altcoin tarafında risk iştahını artırdı. Gizlilik odaklı kripto para Zcash (ZEC) yüzde 14’ün üzerinde değer kazanarak 1.350 doları aşarken, NEAR Protocol yüzde 14,6’lık artış kaydetti.

Ethereum (ETH) yüzde 1,5 primle 2 bin 450 dolara yaklaşırken, BNB 725 dolardan el değiştirdi. Solana (SOL) ise 100 dolarlık psikolojik barajı yeniden test etti.

XRP, TRX, HYPE, DOGE, LINK, CRO, PUMP, UNI, CC, DOT, ENA ve ONDO günü yeşil bölgede sürdürdü. Yeşil dalgaya ayak uyduramayan RAIN, yüzde 8'e yakın değer kaybıyla piyasadan olumsuz ayrıştı.