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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi ile 2678 Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki Zerdan A. yönetimindeki motosiklet ile İsa Ercan Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.