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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Motosikletiyle seyir halindeyken minibüs ve otomobile çarpan uzman çavuş M.E.Ç., olay yerinde şehit oldu.

MOTOSİKLET MİNİBÜS VE OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda Mamak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.Ç. idaresindeki motosiklet, minibüs ile otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek hareketsiz kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü M.E.Ç.'nin olay yerinde şehit olduğu belirtildi.

Uzman çavuşun cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖREV YERİNE GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit M.E.Ç.'nin Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı ve motosikletiyle görev yerine gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan minibüs ve otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.