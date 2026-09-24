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ABD'nin iç güvenlik yapılanmalarından FBI, kurum sistemlerini hedef aldığı belirtilen siber saldırıyla ilgili inceleme başlattı. ShinyHunters ise karanlık ağda yayımladığı mesajında operasyonun, FBI'ın Mayıs 2026'da grup hakkında yaptığı uyarının ardından gerçekleştirildiğini savundu.

FBI'ın söz konusu duyurusunda, ShinyHunters'ın kullandığı yöntemlere ilişkin bilgilere yer verilmiş ve grubun hedefindeki kişi ile kuruluşlara fidye ödememeleri tavsiye edilmişti.

BAŞVURU SAHİPLERİNİN VERİLERİ DE HEDEFTE

ShinyHunters, saldırıda ele geçirildiğini ileri sürdüğü bilgilerin yalnızca FBI çalışanlarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Grup, FBI'da görev yapan ajanların yanı sıra kuruma iş başvurusunda bulunan kişilere ait verilerin de ele geçirildiğini iddia etti.

Siber suç grubu, iddialarını desteklemek amacıyla FBI'ın iş ilanlarının yayımlandığı internet sitesinin değiştirildiğini gösterdiğini öne sürdüğü bir ekran görüntüsü yayımladı. Ayrıca yaklaşık 5 bin FBI ajanına ait olduğunu savunduğu bazı verileri paylaşan grup, bunların ellerindeki daha kapsamlı veri havuzunun küçük bir bölümünü oluşturduğunu ileri sürdü.

FBI ise konuyla ilgili açıklamasında, FBIjobs.gov'u etkileyen izinsiz faaliyet iddialarından haberdar olduğunu ve olayın soruşturulduğunu bildirdi.

SHİNYHUNTERS KİMDİR?

ShinyHunters, son yıllarda geniş kapsamlı veri sızıntıları ve dijital şantaj faaliyetleriyle gündeme gelen siber suç grupları arasında bulunuyor.

Grup, yakın dönemde Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games'e ait milyonlarca kurumsal kaydı ele geçirdiğini öne sürmüştü. ShinyHunters'ın adı ayrıca mayıs ayında ABD'deki eğitim kurumlarında aksamalara neden olan ve Canvas platformuyla bağlantılı olduğu belirtilen siber saldırıyla anılmıştı.

Yapay zeka şirketi Anthropic de eylül ayında, ShinyHunters bağlantılı bilgisayar korsanlarının şirketin yapay zeka araçlarından yararlanmaya çalıştığını tespit ettiğini açıklamıştı.

ShinyHunters son olarak bir başka büyük siber suç yapılanması olan cl0p ile karşı karşıya geldi. Grup, pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada cl0p'a karşı mücadele başlattığını duyurdu. İki yapılanmanın kamuoyu önünde karşı karşıya gelmesi, siber suç dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.