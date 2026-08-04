Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesinde görev yapan kıdemli karşı istihbarat ajanı Patrick Yaroch hakkında, bir soruşturma sırasında erişim sağlanan şüpheliye ait kripto varlıkları izinsiz şekilde kendi hesabına aktardığı gerekçesiyle dava açıldı.

The New York Times'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre Yaroch, "çalıntı mal bulundurma" suçlamasıyla yargılanacak. Dava dosyasında, ajanın geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı'nda görevli bir yetkiliye giderek suçunu itiraf ettiği ve uzun süredir vicdan azabı çektiğini söylediği belirtildi.

"İÇİMİ KEMİRİYORDU" DİYEREK İTİRAF ETTİ

Mahkeme belgelerine göre Yaroch, yaptığı işlemlerin kendisini rahatsız ettiğini belirterek "içimi dökmek istedim" ifadelerini kullandı. Çektiği kripto paraların kendi dijital varlıklarıyla karıştığını söyleyen ajan, toplam miktarın kesin olarak bilinmediğini ancak 1 milyon doların altında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Buna karşın soruşturmayı yürüten ekip, Yaroch'un dijital cüzdanında yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto varlık tespit etti.

ŞÜPHELİNİN HESABINDAN 10'DAN FAZLA TRANSFER

Soruşturma dosyasına göre Yaroch, 2024'ün sonu ile 2025'in başı arasında FBI'ın yürüttüğü bir soruşturmada ele geçirilen erişim bilgilerini kullanarak şüpheliye ait hesaptan 10 ila 12 ayrı işlemle kripto para transferi gerçekleştirdiğini kabul etti.

FBI Sözcüsü ise iddiaların öğrenilmesinin ardından ajanın görevine derhal son verildiğini ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHATGPT ARAMALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Mahkeme belgelerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Yaroch'un internet arama geçmişi oldu. Soruşturma kapsamında incelenen kayıtlarda, ajanın mayıs ayında ChatGPT'ye "40 yaş civarında emekli olup İtalya'nın Cilento bölgesi veya Portekiz'in Dao bölgesinde bağcılık ve tarımla uğraşacağı sakin bir yaşam kurmak istediğini" belirterek yaklaşık 1 milyon doları nasıl değerlendirebileceğine ilişkin yatırım tavsiyesi sorduğu bilgisine yer verildi.