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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir karar alındı.

Soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Başsavcılık tarafından talebe ilişkin ilgili kurumlara müzekkere gönderildiği bildirildi.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Fon soruşturmasında incelemeler sürerken Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarına yönelik yeni bir adım atıldı.

Başsavcılık, çiftin tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep ederken gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili kurumlara resmi yazıları gönderdi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlerinden ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar da gündeme gelmişti.

Erdoğan, milletin malına el uzatanlarla yollarının kesişmeyeceğini belirtirken, 25 yıllık süreçte bazı isimlerin "kibir tuzağına düştüğünü" ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri daha önce kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Kaya'nın 63 milyon 359 bin liralık yatırımın ardından yaklaşık dört aylık süreçte 1 milyar 344 milyon lira çektiği, İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği öne sürülmüştü. Söz konusu rakamlar ve işlemlerin zamanlamasına ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaya, kamuoyunda gündeme gelen iddia ve değerlendirmelerin ardından görevden affını istediğini duyurmuştu. Fon soruşturmasında son olarak Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi.