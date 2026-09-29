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Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni kararlar alındı. Devam eden soruşturma kapsamında dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten adli makamların aldığı karar doğrultusunda Sandal ve Sütşurup'un üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Fon soruşturması kapsamında yürütülen işlemler devam ederken Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'a ilişkin yeni kararlar dosyaya girdi.

Alınan karar doğrultusunda iki ismin üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının tamamına el konulmasına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında Sandal ve Sütşurup'un mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmış oldu.

İKİ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmayı yürüten adli makamlar, mal varlıklarına el konulması kararının yanı sıra Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı da çıkardı.

Alınan son kararlarla birlikte fon soruşturmasında iki isim hakkındaki adli süreç yeni bir aşamaya geçti.