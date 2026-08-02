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Kaynak: İHA

İstanbul’un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camisi Haziresi'nde 31 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yatsı namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camisi Haziresi'ne geldi.

MEZAR TAŞLARINA ZARAR VERDİ!

İçeri giren şüpheli, bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Şahıs ardından kırdığı mezar taşlarını ise hazirenin bir köşesinde topladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR!

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hazire içerisinde inceleme yaparken çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.