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Kaynak: İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Park halindeki açık bir araca tek başına binen 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel, kapının kapanmasıyla araçta mahsur kaldı. Güneş altında uzun süre içeride kalan küçük çocuk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kapısı açık halde bulunan park halindeki araca tek başına giren Muhammed Aras Temel, kapının kapanmasının ardından araçtan çıkamadı. Küçük çocuğun uzun süre güneş altında aracın içinde mahsur kaldığı öğrenildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ailesi tarafından araç içerisinde hareketsiz halde bulunan Muhammed Aras, önce Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.