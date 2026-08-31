Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Amedspor'a konuk oluyor.

Saat 21:30'da başlayacak karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'ARTIK KONUŞMA ZAMANI DEĞİL REAKSİYON GÖSTERME ZAMANI'

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Tek odak noktamız maç. Kazanmamız gerekiyor. Bugün ayağa kalkma günü, nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım.

Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız.

Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı yeni bir heyecanla. Büyük camialarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum.

Ruslan ile başlayacaktık ama son antrenmanda sıkıntı yaşadı. Tedavisini yapmamız gerekiyordu. Belki Gençlerbirliği maçında, orada bakacağız. Fabinho, gayet fit geldi. Umarım onun adına da iyi bir maç olur. Bugün en önemlisi, o birlikteliği sahada göstermemiz gerekiyor."