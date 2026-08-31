Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Amedspor'a konuk oluyor.
Diyarbakır'da saat 21:30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.
AMEDSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.
Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
AMEDSPOR-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Amedspor-Trabzonspor maçı başladı.
SOR'UN ŞUTUNDA ONANA HATA YAPAMADI
3' Maçın ilk tehlikeli atağı Amedspor'dan geldi. Sor'un sol çaprazdan çektiği sert şutta Onana gole izin vermedi.
TRABZONSPOR SALAH'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
11' Mohamed Salah kontradan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net vuruşla topu ağlara gönderdi.
SAVIOLO OYUNA DEVAM EDEMEDİ
33' Trabzonspor'da Noah Saviolo sakatlık yaşayarak kenara geldi. Aral Şimşir Portekizli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu.