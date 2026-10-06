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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdiği kapsamlı sunumda, son dönemde gündeme oturan fon skandalının piyasalara yansımalarını değerlendirdi.

Milletvekillerine para politikası ve ekonomik görünüme dair bilgi veren Karahan, para piyasası fonlarından yaşanan yüklü çıkışların ağırlıklı olarak banka mevduatlarına yöneldiğini vurguladı.

FONLARDAN 456 MİLYAR LİRALIK KAÇIŞ

Soruşturmanın başladığı 18 Eylül haftasında TCMB verilerine yansıyan tablo, fonlardaki hızlı erimeyi gözler önüne serdi. Yatırım fonlarındaki kriz ve tasfiye sürecindeki fonların fiyatlanamaması sebebiyle, para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 456 milyar liralık kayıpla 2 trilyon 135 milyar liradan 1 trilyon 679 milyar liraya geriledi.

MEVDUATLARDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Karahan'ın işaret ettiği mevduata geçiş eğilimi, Merkez Bankasının haftalık istatistikleriyle de desteklendi. 25 Eylül ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı yüzde 0,33 (110 milyar 384 milyon 754 bin lira) artış göstererek 33 trilyon 891 milyar 793 milyon liradan 34 trilyon 2 milyar 178 milyon liraya ulaştı.

KARAHAN: ENERJİDE YUKARI YÖNLÜ RİSK SÜRÜYOR

Karahan açıklamalarında diğer konulara da değindi. Karahan şu ifadeleri kullandı:

"Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlikler dezenflasyon sürecini etkiliyor. Jeopolitik belirsizliklerin arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. arz yönlü şokların etkisiyle iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı.

Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.

Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının sürdüğünü gözlemliyoruz.

Enflasyonda temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük

Dezenflasyon konusunda kazanımların devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz

Kısa vadeli tahvillere yönelik artan ilgiyle birlikte getiri eğrisinin kısa ucu geriledi.

Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendiriyoruz"