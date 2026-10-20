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Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Altaylı, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesine tepki gösterdi. Kendi internet sitesinde “Milli takıma şaka gibi hoca” başlıklı bir yazı yayımlayan Altaylı, Yalçın hakkında sert ifadeler kullandı.

"KUMARBAZ, TEMBEL, İLGİSİZ"

Altaylı, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu.”

Altaylı, eleştirilerinin yanında Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemindeki yeteneğine ise övgüde bulundu.

“Bana göre Sergen Yalçın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir. Zidaneler, Platiniler, Hagiler ayarında bir futbolcuydu. Maradona ve Messi’den bir tık aşağıdaydı belki ama büyük topçuydu.”

Altaylı, Yalçın'ın futbolculuk dönemindeki umursamaz tavrını teknik direktörlüğünde de sürdürdüğünü savundu ve “Sıfır disiplin ile teknik direktörlük yapmaya çalıştı” dedi.

"BÖYLE BAŞA BÖYLE TARAK"

Futbolda artık istatistik, veri ve ekip çalışmasının önemli olduğunu belirten Altaylı, Sergen Yalçın'ın bu konularda yeterli olmadığını düşündüğünü söyledi.

Altaylı yazısını, “Ama böyle başa böyle tarak. Böyle federasyona böyle teknik direktör. Bir anlamda tencere kapak” sözleriyle tamamladı.