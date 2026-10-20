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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda yarın saat 19.45'te oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

RAFAEL LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI YOK

Galatasaray'da Lille karşılaşması öncesinde en önemli eksiklerden biri Rafael Leao oldu.

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Portekizli yıldız, eski takımı Lille'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosuna alınmadı.

Leao'nun yapılan kontrollerinde kas zorlanması tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

WILFRIED SINGO KADROYA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo ise Lille deplasmanının kamp kadrosunda yer aldı.

Takımla çalışmalara katılan Fildişi Sahilli savunmacının Fransa kafilesine dahil edilmesi, teknik heyetin savunmadaki alternatiflerini artırdı.

GALATASARAY'IN LILLE MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile oynayacağı karşılaşmanın 23 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.