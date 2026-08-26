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Gazeteci Fatih Altaylı kişisel blogunda yayınladığı yazısında, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun gazilere destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği oturma eylemi sırasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, olayın TBMM’nin saygınlığı açısından ciddi bir sorun ortaya koyduğunu ifade etti.

Altaylı, özellikle kolluk kuvvetleri açısından TBMM’nin artık “hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadığını” ifade ederken, Türkoğlu’nun başına gelenleri bu görüşünün en açık kanıtı olarak değerlendirdi.

"BİR MİLLETVEKİLİ YERDE TEKMELENDİ"

Türkoğlu’nun Ankara’nın göbeğinde gazilere destek vermek isterken emniyet güçleri tarafından tartaklandığını, dövüldüğünü ve yerde tekmelendiğini belirten Altaylı, milletvekilinin daha sonra kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığını anımsattı.

Altaylı, kalbinde 4 stent bulunan Türkoğlu’nun olay sırasında hayatını kaybedebileceğini belirterek, “Kalbinde 4 stent olan Türkoğlu orada ölebilirdi de!” ifadelerini kullandı.

"EN SERT TEPKİYİ NUMAN KURTULMUŞ GÖSTERMELİ"

Yaşananların yalnızca bir milletvekilinin maruz kaldığı müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Altaylı, olayın TBMM’nin saygınlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Altaylı, “Bu çok açık biçimde TBMM’nin saygınlığının artık tanınmadığının göstergesidir” diyerek, konuya muhalefet partilerinden önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sert tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

Fatih Altaylı, “Buna ne sert tepkiyi muhalefet partileri değil, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş göstermek zorundadır” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.