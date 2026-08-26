ABD-İran arasında yaşanan yeni gelişmeler sonrası brent petrol fiyatı 85 dolar seviyesine geriledi.
Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos)
Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 4 liralık indirim öngörülüyor.Yunus Arıkan
Üst üste yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatlarında sınırlı bir indirim söz konusu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece indirim gelecek.
Motorine gelecek indirim tutarının 4 liranın üzerinde olması bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek de pompaya yansıyacak indirim tutarının 4 lira ile 5 lira arasında olacağını söyledi.
26 Ağustos Çarşamba güncel (indirimsiz) akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 74.26 TL
Motorinin litresi: 82.73 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 74.11 TL
Motorinin litresi: 82.58 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 75.23 TL
Motorinin litresi: 83.83 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 75.53 TL
Motorinin litresi: 84.12 TL
LPG: 33.79 TL