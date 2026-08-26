Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos)

Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos)

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 4 liralık indirim öngörülüyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 1

ABD-İran arasında yaşanan yeni gelişmeler sonrası brent petrol fiyatı 85 dolar seviyesine geriledi.

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 2

Üst üste yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatlarında sınırlı bir indirim söz konusu.

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 3

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece indirim gelecek.

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 4

Motorine gelecek indirim tutarının 4 liranın üzerinde olması bekleniyor.

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 5

Gazeteci Olcay Aydilek de pompaya yansıyacak indirim tutarının 4 lira ile 5 lira arasında olacağını söyledi.

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 6

26 Ağustos Çarşamba güncel (indirimsiz) akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 7

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 74.26 TL
Motorinin litresi: 82.73 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 8

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 74.11 TL
Motorinin litresi: 82.58 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 9

ANKARA

Benzinin litresi: 75.23 TL
Motorinin litresi: 83.83 TL
LPG: 33.89 TL

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Akaryakıta 4 liranın üzerinde indirim geliyor (26 Ağustos) - Resim: 10

İZMİR

Benzinin litresi: 75.53 TL
Motorinin litresi: 84.12 TL
LPG: 33.79 TL

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