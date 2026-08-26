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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesince Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine ilişkin, belediye başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ise ikinci başkan vekilinin belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüteceğini duyurdu.

CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan seçimleri yine CHP'nin adayı kazanmış, ancak AK Parti'nin itirazı üzerine seçim sonuçları dün iptal edilmişti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından İstanbul Valiliği, bugün görevlendirmeyle ilgili bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli, 2026/994 sorgu sayılı kararı ile tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekili seçimine ilişkin alınan 5 Ağustos 2026 tarihli, 76 Nolu meclis kararının İstanbul 2. İdare Mahkemesince "dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca" yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçiminin CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.

Çetinkaya, dördüncü turda 22 oy alırken AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı. Dört oyun geçersiz sayılmasının ardından seçimi CHP’nin adayı kazanmıştı.

AK Parti'li belediye meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin, CHP'li Sibel Tan Çetinkaya’nın başkanvekili seçildiği 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının iptalini talep etmişti.

Mahkeme, dün verdiği kararda oyların sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Kararla Çetinkaya’nın dördüncü turda kazandığı seçimin yeniden yapılmasının önü açılmış oldu.