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Kaynak: Haber Merkezi

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu evliliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Fahriye Evcen, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Evcen, tatilinden paylaştığı karelerle takipçilerine yaz atmosferini yansıttı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı yeni fotoğraflarıyla beğeni topladı.

Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Evcen, fit görünümü ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun plaj pozları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşımı binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Hayranları, Evcen'in tatil karelerine övgü dolu mesajlarla karşılık verdi.