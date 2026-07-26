Kaynak: Dış Haberler Servisi

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alabilme ihtimali Yunanistan’da endişe yarattı. Konuya ilişkin Yunanistan basınına konuşan emekli Korgeneral ve Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Baltzoyis, Ankara'nın F-35 stratejisine ilişkin iddialarda bulundu.

Yunanistan merkezli Militairegr'de yer alan habere göre, Türkiye'nin çok sayıda F35'e ihtiyaç duymadığını ileri süren Baltzoyis, teslim alınacak altı uçağın bile Ankara açısından yeterli olabileceğini iddia etti.

TÜRKİYE’NİN F-35 TEKNOLOJİSİNİ KAAN’DA KULLANACAĞINI İDDİA ETTİ

Baltzoyis, Türkiye'nin söz konusu uçakları tersine mühendislik yöntemiyle inceleyerek millî muharip uçak KAAN başta olmak üzere yerli savunma projelerinde kullanmayı hedeflediğini iddia etti.

Türkiye’nin altı uçağı kendi sistemlerini geliştirmek için rehber olarak kullanacağını ileri süren eski general, ABD'nin de bu olası teknoloji transferinin farkında olduğu için F-35 teslimatına temkinli yaklaştığını öne sürdü. Baltzoyis, benzer bir yaklaşımın F-16 Blok 70 tedariki için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ ÇİN İLE KIYASLADI

Baltzoyis, sözlerinin devamında Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu ifade ederek Ankara'nın teknolojik kazanım sürecini Çin ile kıyasladı. Çinlilerin yıllar önce izlediği yolu bugün Türklerin çok daha iyi uyguladığını ifade eden Baltzoyis, Türkiye'nin bu alandaki performansının Çin'i geride bıraktığını bildirdi.

Bölgedeki jeopolitik dengeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan emekli Korgeneral, Türkiye'nin Yunanistan-İsrail yakınlaşmasına karşı ABD ile ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra kendi ittifak yapısını oluşturduğunu savundu. Baltzoyis, Ankara'nın bölgesel denklemde Türkiye, Katar ve Pakistan'dan oluşan güçlü bir eksen kurduğunu ifade etti.