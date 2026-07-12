Bilgisayar pazarının dev isimlerinden Acer, akıllı telefon dünyasındaki sessizliğini bozarak dikkat çekici bir tasarıma sahip yeni modelini vitrine çıkardı. Şirketin Latin Amerika departmanı (Acer Mobile LATAM) tarafından sessiz sedasız duyurulan Acer Sospiro A15, özellikle arka kapağındaki yenilikçi ikinci ekran mimarisi ve kutudan çıktığı en güncel Android 16 işletim sistemiyle giriş-orta segment standartlarını yeniden tanımlıyor.

Ön yüzünde klasik damla çentikli tasarıma sahip, 120 Hz ekran yenileme hızıyla akıcı bir arayüz deneyimi vadeden 6.67 inçlik HD+ IPS bir panel barındıran telefon, asıl farkını arka tasarımıyla ortaya koyuyor.

ARKA PANELDEKİ KÜÇÜK EKRAN VİZÖR GÖREVİ GÖRÜYOR

Cihazın arka kamera modülünün hemen yan tarafına entegre edilen 1.88 inç büyüklüğündeki TFT ikinci ekran, telefon masaya yüzüstü bırakıldığında dahi anlık bildirimleri takip etmeye, müzik çaları yönetmeye, saat ve tarih gibi temel verileri görmeye olanak tanıyor. Bu minik ekranın en büyük işlevi ise kullanıcıların 64 Megapiksel çözünürlüğündeki yapay zeka destekli ana arka kamerayı bir vizör gibi kullanarak çok daha yüksek kaliteli selfie (özçekim) ve vlog çekimleri yapabilmesine imkan tanıması oluyor.

DONANIM BİLEŞENLERİ VE BATARYA KAPASİTESİ

Gücünü 4G LTE destekli sekiz çekirdekli Unisoc T615 işlemcisinden alan Acer Sospiro A15, donanım tarafında 6 GB fiziksel RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Telefonda yer alan 8 GB sanal RAM desteğiyle toplam bellek kapasitesi yazılımsal olarak 14 GB seviyesine ulaştırılabilirken, depolama alanı ise microSD kart yardımıyla 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

Cihazın diğer teknik öne çıkanları şu şekilde sıralanıyor:

Ön Kamera: Özel flaş desteğine sahip 16 Megapiksel selfie lensi

Batarya ve Şarj: USB Type-C üzerinden 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Güvenlik: Yan panele konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi

Dayanıklılık: Toza ve su sıçramalarına karşı IP64 koruma sertifikası

Canlı Turuncu ve Derin Mavi olmak üzere iki farklı dinamik renk opsiyonuyla öncelikli olarak Meksika pazarında listelenen cihazın resmi satış fiyatı ve tam çıkış tarihi ise üretici firma tarafından henüz netleştirilmedi.