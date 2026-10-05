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Kaynak: İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Asiye Kara ve Vural Kara'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan çiftten haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ile Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çiftin ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen komşularını yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, Asiye Kara ve Vural Kara'nın kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.