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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’ın Selecikösetol köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında, Aksaray’ın Merkez ilçesine bağlı Selecikösetol köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.F. (30) idaresindeki 06 plakalı otomobil ile H.K. (22) yönetimindeki 26 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada her iki otomobilde de ciddi hasar oluşurken, sürücüler M.F. ve H.K. ağır yaralandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan iki sürücüye müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan M.F. ve H.K.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Ekipler, kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme yaparken, araçların çarpışmasına neden olan koşulların yürütülecek soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.