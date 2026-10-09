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Türkiye genelinde sinema salonlarını doldurmak amacıyla atılan adımlar kalıcı başarı sağlayamadı. 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Türkiye Sinema Festivali" kapsamında bilet fiyatlarının 90 TL'ye çekilmesi ve her çarşamba uygulanan "Sinema Günü" indirimlerine rağmen salonlar yeniden boşaldı.

Box Office Türkiye verilerine göre; 90 TL'lik kampanya haftasında seyirci sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 428 artışla 814 bine yükselmişti. Ancak 2-4 Ekim tarihlerinde biletlerin normal fiyatlara dönmesiyle toplam seyirci sayısı 180 bin seviyesine kadar eridi.

DEV İSİMLER DİJİTALDE, SİNEMAYA DÖNMÜYOR

Sinemadaki kan kaybının arkasında ekonomik faktörlerin yanı sıra seyircide heyecan yaratacak kaliteli yerli film eksikliği yatıyor. Pandemi dönemiyle birlikte dijital platformlara yönelen usta yönetmen ve oyuncular salonlara dönmeye yanaşmıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı efsane serinin yeni halkası sinemada değil, 16 Ekim'de dizi olarak dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni projesi "GORA 4 GORA" da sinema salonları yerine dijital dünyada yayınlanacak.

GÖZLER YENİ VİZYONA GİRECEK YAPIMLARDA

Usta isimlerin dijitali tercih etmesine rağmen önümüzdeki hafta sinema salonlarında iddialı yerli yapımlar şansını deneyecek. "Dondurmam Gaymak Gapital" ve "Hasip ile Nasip" gibi popüler projelerin vizyona girmesiyle birlikte gişe rakamlarının yeniden hareketlenip hareketlenmeyeceği merakla bekleniyor.