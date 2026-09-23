Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Antakya ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve bahçeden uyuşturucu fışkırdı: Hatay'da zehir operasyonu - Resim : 1

Evde ve bahçesinde arama yapan ekipler; boyları 1 ile 4 metre arasında değişen 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 100 fişek ele geçirirken, S.A., M.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı.

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Ev ve bahçeden uyuşturucu fışkırdı: Hatay'da zehir operasyonu - Resim : 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., tutuklandı. M.A. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.