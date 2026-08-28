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Kaynak: İHA

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etmesi üzerine şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

BOYLARI 2 METREYİ BULAN KENEVİRLER VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde yapılan detaylı aramalarda boyları 1 ile 2 metre arasında değişen 9 kök Hint keneviri, 4 parça halinde toplam 86 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan jelatin ve buzdolabı poşetleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.