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Kaynak: Haber Merkezi

Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora yaşamını yitirdi. Özbora'nın vefatını, sınıf arkadaşı ve Devlet Tiyatrosu'nda beraber çalıştığı usta oyuncu Selçuk Yöntem açıkladı.

SELÇUK YÖNTEM: ÇOK ÜZÜLDÜM

Acı haberi sosyal medya hesabından aktaran Selçuk Yöntem, senelerce aynı kurumda görev yaptığı sınıf arkadaşı Ethem Özbora'ya veda etti.

Yöntem, gerçekleştirdiği paylaşımda Özbora ile birçok oyunda beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" sözlerini sarf etti.

IŞIL YÜCESOY'DAN DUYGUSAL VEDA

Ethem Özbora'nın ölümünden sonra Işıl Yücesoy da duygularını dile getirdi. Özbora'nın çok sayıda oyunun dekor tasarımında imzası bulunduğunu hatırlatan Yücesoy, "Olmadı be güzel kardeşim" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ethem Özbora'nın cenazesinin bugün öğle namazından sonra Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.