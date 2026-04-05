Özlem Gürses’in YouTube kanalında yayınlanan "Bana Baştan Anlat" programına konuk olan usta oyuncu Selçuk Yöntem, kariyerine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Yöntem’in fenomen dizi Kurtlar Vadisi ve canlandırdığı "Aslan Akbey" karakteri hakkındaki sözleri oldu.

"İLK 55 BÖLÜM BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ"

Dizinin başlangıç sürecini takdirle anan Yöntem, projenin ilk dönemlerindeki başarısına vurgu yaptı. Ünlü oyuncu, "Kurtlar Vadisi’nin ilk 55 bölümü, devlet-mafya-para baronları ilişkisine dair çok önemli bir bakış açısı sundu. Senaryo olarak çok güzel değerlendirilmişti," ifadelerini kullandı.

"HUKUK VE ADALET SİSTEMİ GEREKİYORDU"

Diziden ayrılma sürecine değinen Selçuk Yöntem, projenin gidişatındaki "hukuk boşluğundan" duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ayrılık kararının arkasındaki temel nedeni şu sözlerle açıkladı:

"O zaman da söyledim; her şey çok çabuk gelişiyor, öldürülüyor ama bir polis yok. Burada suç işleyenin bir ceza alması lazım. Hukuk ve adalet sistemi bunu gerektirmiyor mu? Bu durum, yeni yetişen gençleri kötü etkiledi. 'Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim' düşüncesi gelişmeye başladı. Ben buna reaksiyon gösterdim ve ayrıldım."

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Şiddetin normalleşmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren usta sanatçı, diziden ayrıldığı için pişman olmadığını belirtti. Yöntem, sanatın ve televizyonun toplumsal sorumluluğu olması gerektiğini savunarak, karakterlerin ve olay örgüsünün gerçek hayattaki adalet mekanizmasıyla bağının kopmaması gerektiğini vurguladı.