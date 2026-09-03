Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Gündem EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti

EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti

Yargıtay, sigorta primleri eksik yatırıldığı veya hiç bildirilmediği için EYT hakkını kaybeden binlerce çalışana umut olacak emsal bir karara imza attı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 1

Akraba tanıklığını geçersiz sayan İstinaf kararını bozan Yüksek Mahkeme, eksik bildirilen çalışma sürelerinin hizmet gününe dahil edilmesine hükmederek mağdurlar için emeklilik yolunu açtı.

1 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 2

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini eksik prim günleri veya bildirilmeyen çalışma süreleri nedeniyle kaçıran binlerce çalışan için emsal teşkil edecek kritik bir hukuki gelişme yaşandı

2 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 3

Sigorta primlerinin eksik yatırılması ya da hiç bildirilmemesi nedeniyle EYT hakkını elde edemeyen çalışanlar tarafından açılan hizmet süresi tespit davalarında Yargıtay ezber bozan bir karara imza attı.

3 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 4

Hukuki sürece konu olan olay, 1994 yılında bir üretim tesisinde iş başı yapan M.D. isimli işçinin 2017 yılında hastanede sigortasının yatırılmadığını öğrenmesiyle başladı.

4 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 5

Yaşadığı mağduriyet üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden M.D., hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatı, ödenmeyen ücretler ve fazla çalışma alacaklarının tahsili amacıyla İş Mahkemesi'nde dava açtı.

5 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 6

İşveren tarafı ise davacının iddialarını reddederek, çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak görev yaptığını savundu.

6 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 7

Yerel İş Mahkemesi, toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin 1995-2017 yılları arasında kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmederek davanın kabulüne karar verdi.

7 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 8

İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), davacı tanıklarının yakın akraba (kardeş) olması ve SGK kayıtlarındaki kesintili süreçleri gerekçe göstererek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Çalışma süresini SGK kayıtlarına göre 13 yıl 2 ay olarak yeniden hesaplayan istinaf kararı, davacı işçi tarafından temyize götürüldü.

8 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 9

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozarak tarihi bir içtihat oluşturdu.

9 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 10

Yargıtay, davacının kardeşinin aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekerek, tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı.

10 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 11

Kararda, tanığın iş yerindeki çalışma süresi ve beyanlarının ilk işe giriş tarihini desteklediği belirtilerek, eksik bildirilen dönemlerin hizmet süresine dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

11 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 12

Yargıtay’ın bu kararı, eksik prim günleri nedeniyle EYT kapsamına giremeyen veya emeklilik hakkı kazanamayan çok sayıda çalışan için yeni bir imkan doğurdu.

12 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 13

Kararda, hizmet süresinin belirlenmesinde sadece resmi SGK dökümlerine değil, şu delillere de itibar edileceği açıkça belirtildi:

13 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 14

-İş yeri iç yazışmaları, giriş-çıkış belgeleri ve imzalı evraklar

14 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 15

-Aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşlarının tanıklıkları

15 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 16

-Komşu veya emsal iş yerlerinde çalışan personelin beyanları

16 17
EYT'yi günle kaçıranlar hakkında karar: Yargıtay hizmet süresine dahil etti - Resim: 17

-İşveren ve kuruma ait her türlü resmi kayıt ve belgeler

17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro