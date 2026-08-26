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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; kimi evini, arabasını satarak, kimi kredi çekerek ev alma hayali kuran 30 vatandaşın toplam mağduriyetinin 25 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmada nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından aranan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'KREDİ ÇEKTİRMEK İSTEDİLER'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifadeye gelen mağdurlardan 55 yaşındaki Fatma Balaban; "Kapıcı dairesinde oturuyoruz. Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş, gittik, baktık. 2-3 ev gösterdiler, birini beğendik. 200 bin lira kapora istediler. O gün 'Şöyle olur böyle olur' diyerek büyülediler bizi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. 200 bin lira kaporayı oğluma attırdım bankadan" dedi.

'ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANDILAR'

Sonra kendisine kredi çektirmek istediklerini belirten ve bunun üzerine, "Bana kredi çıkmaz, gelirim yok, emekli değilim" dediğini anlatan Balaban, şöyle devam etti:

"Bana 'Çıkartırız, bankalarda adamlarımız var. Sen yeter ki iste' dediler ama kredi çıkmadı. 3 ay sonra kaporamı istemeye gittim. 'Paran elinde hazırsa aynı dairenin bir üstünü sana vereceğiz. Bugün 3'te tapu elinde olur' dedi."

O sırada yanında ziynet eşyaları bulunduğunu belirten Balaban, "Onun bildiği kuyumcuya gittik, bozdurduk. Annem de yoğun bakımdaydı. Aklım annemde, evi fare basmıştı. O evden bir an önce kurtulmak için çare arıyordum yani, çaresizliğimden faydalandılar" diye konuştu.