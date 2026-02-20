İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew’ın adı bir süredir skandallarla gündemdeydi. Epstein belgelerinde adı geçen Mountbatten-Windsor, Kraliyet unvanlarından feragat ettiğini duyurmuştu.

Eski Prens, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Andrew’ın ‘Kamu görevini kötüye kullanma’ suçundan gözaltına alındığı açıklandı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Mountbatten-Windsor akşam serbest bırakıldı.

Andrew Mountbatten-Windsor’ın gözaltına alınması başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada şok etkisi yarattı. Söz konusu hamleye Kraliyet Ailesi’nin vereceği tepki merak edilirken Kral 3. Charles’tan kısa bir açıklama geldi. Kral 3. Charles, hukukun işlemesi gerektiğini belirterek "Ailem ve ben, hepinize karşı görevimizi ve hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kraliyet Ailesi, eski Prens ile ilgili iddiaların ortaya çıkması sonrası büyük sessizliğe gömülmüştü. Bu durum özellikle İngiltere’deki monarşi karşıtlarının sert tepkisine neden olmuştu. Yaşanan kriz Andrew Mountbatten-Windsor’ın kraliyet unvanlarından vazgeçmesi sonrası bir miktar aşılmış gibi görülse de polis ekiplerinin Andrew’ın kapısına dayanarak gözaltına alması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

“KRAL’IN BİLGİSİ YOKTU”

Saray’a yakın kaynaklar CNN’e yaptığı açıklamada Kral 3. Charles’ın kardeşi Andrew’ın gözaltına alınmasından önceden haberinin olmadığını söyledi.

İngiltere Kralı 3. Charles ile kardeşi Andrew arasında yakın bir ilişki olmadığı belirtiliyor. Ancak 1980’lerde Charles’ın Diana ile evlenmesi ve Andrew’ın Sarah Ferguson ile evliliği ikilinin ilişkisinin yakınlaşmasının önünü açtı. Çünkü Diana ve Sarah çok yakın arkadaşlardı. Ancak Kral 3. Charles ve Andrew her ne kadar çok yakın olmasalar da birbirlerini çok iyi tanıyorlar.

DİANA’NIN ÖLÜMÜ SONRASI EN BÜYÜK KRİZ

Kraliyet tarihçisi Kate Williams, CNN’e yaptığı açıklamada, Andrew meselesinin Prenses Diana’nın ölümü sonrası en büyük kriz olduğunun altını çizdi. Prenses Diana, o dönem Prens olan Charles’tan boşandıktan sonra birlikte olduğu Mısırlı iş adamı Dodi Fayed ile birlikte Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Diana’nın ölümü başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Çok sayıda kişi Diana’nın ölümünden Kraliyet Ailesi’ni sorumlu tutmuştu.

Kraliyet tarihçisi Williams, ilerleyen dönemde Andrew meselesi ile ilgili Kral 3. Charles’ın ne bildiğinin daha çok sorulacağının altını çizdi.

Kraliyet yorumcusu Sandro Monetti, "Andrew meselesi, Kral Charles'ın tüm saltanatını tanımlayacak nitelikte oldu ve olmaya devam edecek" dedi.

Monetti, Andrew’ın hâlâ tahtın varislerinden biri olduğunun altını çizerek önümüzdeki günlerde Parlamento'da bu durumun değişmesi yönünde çağrıların duyulabileceğini vurguladı.