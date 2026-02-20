Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
"Eyvah Tedesco" Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe, rövanşta ne yapacak?

"Eyvah Tedesco" Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe, rövanşta ne yapacak?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi maçında evinde karşıalştığı Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Bazı eksikler, Tedesco'yu düşündürüyor.

İbrahim Doğanoğlu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertli ekipte bazı sorunlar Tedesco'yu kara kara düşündürüyor.

Nottingham Forest'ın Murillo'nun attığı golle 1-0 önde olduğu maçta Skriniar sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli savunmacının yerine maçın 26. dakikasında Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

TRT Spor'un aktardığına göre Skriniar boyunca MR'a girecek. Sakatlığının ciddi olması şüphesi var.

69. dakikada sarı kart gören Jayden Oosterwolde, rövanş maçında cezalı duruma düştü. 90+1'de sarı kart gören Fred de cezalı duruma düştü ve rövanşta yer almayacak.

Özellikle bazı isimlerin performansı da Fenerbahçe taraftarını olumsuz etkiledi. Rövanş maçı öncesi oluşan yoklular ve maçın da İngiltere'de olması olumsuz hava yarattı.

Ederson’un maçtaki performansı ve son karşılaşmalarda ortaya koyduğu görüntü de tartışmalara neden oldu.

Maç sonu konuşan Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." ifadelerini de kullanmıştı.

Eşleşmede rövanş mücadelesi 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te The City Ground Stadyumu'nda oynanacak. Bu eşleşmenin kazananı son 16 turunda Real Betis ya da Midtjylland ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rövanşta ekstra çaba göstermesi gerekiyor. Temsilcimizde karşılaşma öncesi bu kadar eksik olması Fenerbahçe taraftarını düşündürüyor.

Kaynak: Spor Servisi
