Birleşik Krallık’ta kamu görevini kötüye kullanma iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı.

BBC'de yer alan habere göre Andrew, bu sabah erken saatlerde Norfolk'taki Sandringham Malikânesi'nde bulunuyordu.

PRENS ÜNVANI ALINMIŞTI

İngiltere Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew, Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçmesi üzerine Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti.

Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.