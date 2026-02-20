Sanat dünyası şaşkın: Tuba Ünsal’ın eski eşine vefası herkesi hayran bıraktı… Sare artık ortak

Sanat dünyasında son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, beklenmedik bir "vefa" öyküsüyle yerini büyük bir iş birliğine bıraktı. Ünlü galerici Murat Pilevneli'nin yaşadığı mali sıkıntılardan kurtuluşu, eski eşi Tuba Ünsal'ın kurduğu stratejik bağlantı ve kızı Sare adına yaptığı anlamlı hamleyle gerçekleşti.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesinde şu bilgileri paylaştı:
“Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile galerisinin direktörü Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin de sona erdiğini; nedenin Murat Bey'in ekonomik zorluklar yaşaması olduğunu yazmıştım.
Şimdi çok daha bomba bir gelişme var! Uzun süredir mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Murat Bey nihayet düzlüğe çıktı. Bir yatırım şirketi borçlarını üstlenerek şirketine ortak oldu ve galerilerini uluslararası hale getirip dünyanın çeşitli şehirlerinde şubeler açmak üzere anlaşma imzaladılar.
Peki bu yatırım şirketini Murat Bey'e kim buldu biliyor musunuz? 2010’da evlendiği, 2012’de boşandığı ve kızı Sare’nin annesi olan Tuba Ünsal. Evet, yanlış duymadınız...
Murat Bey de kendi hissesinden ayırarak kızını şirket ortağı yapmış. Tuba Ünsal’ın vefasına gerçekten şapka çıkarıyorum.”
Yapımcılıktan sonra yeni bir alana yönelen ve şehir insanını stres ile dertlerden uzaklaştırmak amacıyla online bir merkez kuran ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kısa süre önce “dua” konusunda çarpıcı bir paylaşım yaptı ve gençleri uyardı.
Sosyal medyadaki uyarısı oldukça dikkat çekiciydi: “Dua okuyorum denildiğinde başka bir tarafa çekiliyor. 'Günde 7 kere yoga yapıyorum' dendiğinde 'Ok, cool' deniyor...
Spiritüalizm adı altında maneviyattan çok uzak, hurafelerle dolu bir sürü şey var. Gençler de buraya gidiyor” diyor Tuba. Çok haklı; ‘modern’ görünmek adına maneviyattan kopup huzuru ‘cool’ ritüellerde arayanları ben de yakından gözlemliyorum.
Bu yüzden Tuba’nın sözlerine kulak vermek faydalı olur. Gençler; ‘cool’ görünme baskısına kapılmayın, maneviyattan uzaklaşmayın...
TUBA ÜNSAL KİMDİR?
Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuş Türk oyuncu, eski manken ve yapımcıdır.
HAYATI VE EĞİTİMİ
Babası asker, annesi el sanatları öğretmenidir. Baba tarafı Yunanistan göçmeni Türk kökenli, anne tarafı ise Bulgaristan ve Romanya göçmeni (Oğuz Türkleri ve Kazan Tatarı kökenli).
Çocukluğu babasının görevi nedeniyle farklı şehirlerde geçti: İlkokulu Kırklareli Vize'de, ortaokulu Şanlıurfa'da, liseyi İzmir Bornova'da Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde bir süre okuduktan sonra eğitimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü'nden mezun oldu.
KARİYERİ
1998'de Elite Model Look yarışmasına katılarak profesyonel mankenlik kariyerine başladı.
Oyunculuğa 1990'ların sonlarında adım attı. İlk dikkat çeken rollerinden biri, çeşitli diziler ve filmlerde yer aldı.
En bilinen filmi Vizontele Tuuba (2004) oldu; Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği bu yapımda başrol oynayarak büyük çıkış yaptı.
Diğer önemli yapımları arasında Çılgın Dersane, Mumya Firarda, İçerde, Ruhumun Aynası gibi diziler ve filmler yer alır.
Son yıllarda tiyatroda da aktif: Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder rolü ve yapımcı), Adı Aylin (yapımcı ve oyuncu), Sonbahara Son Güller gibi oyunlarda yer aldı ve yapımcılık yaptı.
Kendi şirketi Tuba Ünsal Prodüksiyon (daha sonra To Be "Well" House) üzerinden tiyatro yapımları üretiyor. Ayrıca online wellness/kişisel gelişim merkezi kurdu ve maneviyat, dua, yoga gibi konularda sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.
Özel Hayatı
Üç evlilik yaptı:2004-2006: Cem Cantaş
2010-2012: Galerici Murat Pilevneli (kızı Sare Pilevneli 2010 doğumlu)
2013-2018: Gazeteci Mirgün Cabas (oğlu Civan Mert Cabas 2013 doğumlu)
Son dönemde eski eşi Murat Pilevneli'nin maddi krizinde aracı olup yardım etmesi ve kızı Sare'yi şirket ortağı yapmasıyla "vefa" öyküsü olarak gündeme geldi.
Babaannesi Sare'den etkilenerek maneviyata yöneldiğini, dua ve namaz gibi konuları sıkça vurguluyor.
üzerinden aktif olarak paylaşım yapıyor ve "To Be Well House" projesiyle wellness alanında çalışıyor.