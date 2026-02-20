Sanat dünyası şaşkın: Tuba Ünsal’ın eski eşine vefası herkesi hayran bıraktı… Sare artık ortak

KARİYERİ



1998'de Elite Model Look yarışmasına katılarak profesyonel mankenlik kariyerine başladı.

Oyunculuğa 1990'ların sonlarında adım attı. İlk dikkat çeken rollerinden biri, çeşitli diziler ve filmlerde yer aldı.

En bilinen filmi Vizontele Tuuba (2004) oldu; Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği bu yapımda başrol oynayarak büyük çıkış yaptı.

Diğer önemli yapımları arasında Çılgın Dersane, Mumya Firarda, İçerde, Ruhumun Aynası gibi diziler ve filmler yer alır.

Son yıllarda tiyatroda da aktif: Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder rolü ve yapımcı), Adı Aylin (yapımcı ve oyuncu), Sonbahara Son Güller gibi oyunlarda yer aldı ve yapımcılık yaptı.

Kendi şirketi Tuba Ünsal Prodüksiyon (daha sonra To Be "Well" House) üzerinden tiyatro yapımları üretiyor. Ayrıca online wellness/kişisel gelişim merkezi kurdu ve maneviyat, dua, yoga gibi konularda sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.